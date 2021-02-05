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التوزيع الجغرافي للإصابات الـ712 بكورونا.. 56% بجهتي الدار البيضاء والشمال

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جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 712 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 306 حالة جديدة، منها 244 حالة  بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 93 حالة، منها 31 حالة بطنحة أصيلة.

وبجهة الشرق سجلت 81 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 60 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 52 حالة، ثم 46 حالة بجهة مراكش آسفي، 19 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 13 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ونفس العدد بجهة كلميم واد نون.

وبجهة فاس مكناس سجلت 11 حالة، ثم 9 حالات بدرعة تافلالت، ونفس العدد بجهة بني ملال خنيفرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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