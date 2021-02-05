التوزيع الجغرافي للإصابات الـ712 بكورونا.. 56% بجهتي الدار البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 712 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 306 حالة جديدة، منها 244 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 93 حالة، منها 31 حالة بطنحة أصيلة.

وبجهة الشرق سجلت 81 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 60 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 52 حالة، ثم 46 حالة بجهة مراكش آسفي، 19 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 13 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ونفس العدد بجهة كلميم واد نون.