محكمة تركية تقضي باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا‎

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

صورة أرشيفية

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، باستمرار حبس رجل الأعمال المعروف بالعمل الخيري عثمان كافالا، الذي نفى تهم ضلوعه في محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016 والمحبوس منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقررت المحكمة أيضا ضم القضية المتهم فيها بالضلوع في محاولة الانقلاب إلى القضية التي تعاد محاكمته فيها، والمتصلة باحتجاجات وقعت في أنحاء البلاد عام 2013. وكان حكم قد صدر في القضية الأخيرة بتبرئة كافالا وثمانية متهمين آخرين مما نسب إليهم.

وفي الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف البراءة في قضية احتجاجات جيزي، وأمرت بضم قضيتي كافالا. وستعقد أولى الجلسات في إعادة المحاكمة في قضية جيزي يوم 21 مايو أيار.