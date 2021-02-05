إيران ترفض تحمل المسؤولية حيال أي مضاعفات محتملة للقاح الروسي

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

صورة أرشيفية

أعلن وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، اليوم الجمعة، أن المسؤولية عن المضاعفات والوفاة المحتملة للقاح ”سبوتنك في“ الروسي ضد فيروس كورونا، تقع على عاتق الأفراد أنفسهم.



وقال لوكالة أنباء ”فانا“ التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، ردا على سؤال ما إذا كان من يتلقون اللقاح الروسي ستؤخذ منهم موافقة مسبقة أم لا: إن ”مسؤولية حقن هذا اللقاح تقع على عاتق كل شخص يريد الحصول عليه“.

وأضاف رئيسي أنه ”قد يتسبب اللقاح في حدوث آثار جانبية لدى بعض الأشخاص، لكن الحقن اختياري وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء“، موضحاً أن ”الشركة المصنعة لا تتحمل المسؤولية عن أي آثار جانبية محتملة أو الوفاة“.

وبين الوزير الإيراني أن ”اللقاح سيكون مجانيًا للفئات عالية الخطورة، وأي شخص يريد الحصول على اللقاح فهو ليس إلزامياً، لذلك إذا كان لدى شخص ما الأولوية في الحصول على اللقاح فيمكنه الحصول عليه، ويتحمل مسؤولية الآثار الجانبية المحتملة“.

ويوم أمس الخميس، أعلنت إيران وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، حيث تضم الشحنة الأولى 500 ألف جرعة ستكون مخصصة للكوادر الطبية التي تعمل في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى كبار السن.

وتشهد بعض المدن الإيرانية ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلن رئيس لجنة مركز الصحة البيئية والمهنية في وزارة الصحة الإيرانية محمد فرهادي، اليوم الجمعة: إن ”كورونا آخذ في الارتفاع في طهران ويزد وهرمزجان“.

وسجلت إيران، اليوم الجمعة، 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 7061 حالة إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري.

وأضافت لاري في إفادة صحافية أن ”عدد الوفيات الكلي بلغ 58 ألفا و336 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونا و452 ألفا و300 حالة“.

وأشارت لاري إلى أنه من بين أولئك الذين يخضعون للعلاج في المراكز الطبية في الوقت الحالي، يعاني 3819 مريضا من حالات صحية حرجة بسبب الإصابة الشديدة