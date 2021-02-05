شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطبق "العمل من المنزل" على كافة الجهات الحكومية بدءا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت البحرين بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 إلى يوم السبت الموافق 21 فبراير 2021

تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد الموظفين.

إغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص.

تعليق الحصص الرياضية الداخلية.

منع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصاً.