لبنان يجيز الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في الروسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزارة الصحة وافقت اليوم الجمعة على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في الروسي، مما يفتح الباب أمام واردات القطاع الخاص.

وأفادت التقارير بأنه بعد الموافقة، ستوقع اتفاقيات مع الشركات المستوردة لتتبع وتسجيل من حصلوا على اللقاح.

كما تدرس وزارة الصحة إجازة لقاح سينوفارم الصيني.

وقال لبنان إنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد لقاحات كوفيد-19.

ووقعت وزارة الصحة صفقة نهائية للحصول على 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك في يناير كانون الثاني. ومن المقرر وصول الجرعات الأولى بحلول منتصف فبراير شباط.

وقالت الوزارة آنذاك إنها تتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة لقاح من شركات مختلفة.

وبالإضافة إلى هذه الصفقات، طلب لبنان كذلك 2.7 مليون جرعة يتم تسليمها من خلال تحالف كوفاكس العالمي المدعوم من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.