ما لا تعرفه عن عبدالحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

انتخب عبدالحميد دبيبة، اليوم الجمعة، رئيسا للحكومة الليبية الجديدة، إثر فوز القائمة التي تضم محمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، في خطوة يعلق عليها الليبيون آملا لإنهاء الانقسام الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

جاء انتخاب دبيبة بعد جولة إعادة بين القائمة الثالثة التي يرأسها محمد المنفي الذي فاز برئاسة المجلس الرئاسي، والقائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي.

وقفز مؤخرا اسم عبدالحميد دبيبة وهو سياسي ورجل أعمال بارز، إلى المشهد الليبي، بعد تداوله ضمن الأسماء المرشحة لإدارة المرحلة الانتقالية التي ستشرف عليها الأمم المتحدة.

وبحسب صحف محلية يتولى دبيبة (62 عاما) وهو مهندس تخرج من كندا رئاسة مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة ”ديكو“ كما أنه مؤسس ورئيس تيار ”ليبيا المستقبل“ الذي ينشط من خلاله سياسيا.

ويعتبر ابن مدينة مصراتة، وصهر الملياردير علي الدبيبة مقربا من جماعة الإخوان المسلمين وتركيا، حيث تشير تقارير إلى ارتباطه بمصالح مالية مع نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدرج مجلس النواب الليبي عام 2017 دبيبة على لائحة ”تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب، باعتباره ممولا لكتائب مسلحة موالية لجماعة الإخوان المسلمين“.

وتتكون القائمة الفائزة إلى جانب عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة، من محمد المنفي الذي انتخب رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الله اللافي وموسى الكوني عضوي المجلس.

وأعلنت ستيفاني ويليامز، نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا نتائج التصويت، الذي شارك فيه 73 عضوًا من أعضاء الملتقى، فيما لم يوقع شخص واحد، بنسبة مشاركة تقترب من 100 %.