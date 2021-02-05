شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفاني تدعو السلطة الليبية المؤقتة لإطلاق عملية مصالحة شاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الجمعة، إن عملية انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة تميزت بالشفافية، والهدف إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وطالبت السلطة بإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

وأكدت ستيفاني أن أمام السلطة الليبية الكثير من التحديات، مشيرة إلى أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة؛ للمحافظة على موعد الانتخابات. وعبّـرت المبعوثة عن سعادتها لبيانات الترحيب من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ.