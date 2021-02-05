شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. العثور على جثث ثلاثة أشخاص جرفتهم السيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأردن-بترا، وكالات

عثرت فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الأردنية، الجمعة، على جثث ثلاثة أشخاص مفقودين جرفتهم السيول في منطقة الرويشد، القريبة من الحدود العراقية والسورية، وجرى نقلهم للمستشفى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، عثرت على الجثث، من خلال البحث في المنطقة وتمشيطها.

وكان الأمن العام الأردني قال إن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط منطقة واسعة للبحث عن ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد. ويشهد الأردن منذ يومين حالة من عدم الاستقرار الجوي، مما أدى لهطول أمطار غزيرة في مناطق الجنوب والشرق وبدرجات متفاوتة في الوسط والشمال.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد، فجر الجمعة، بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص. وأضاف الناطق الإعلامي أنه عُثر على جثة تعود لشخص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين أنه شقيق أحدهم.