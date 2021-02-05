شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: طرد روسيا لدبلوماسيين «غير مبرر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (موسكو-أ.ف.ب)

نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، بطرد روسيا لدبلوماسيين ألمانيين، ووصفته بأنه خطوة أخرى تبتعد بها موسكو عن حكم القانون، فيما قال وزير الخارجية هايكو ماس، إن قرار روسيا طرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، ليس له أي مبرر على الإطلاق، ويُلحق مزيداً من الضرر بالعلاقات مع أوروبا.

وقالت ميركل خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول قضايا الدفاع والأمن: «نعتبر أن (خطوة) الطرد غير مبررة»، مضيفة أنها وماكرون عرفا نبأ الإجراء الروسي خلال الاجتماع.

وقال ماس في بيان: «قرار روسيا طرد عدة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم موظف بالسفارة في موسكو، لا مبرر له بأي حال من الأحوال، ويُلحق مزيداً من الضرر بالعلاقات مع أوروبا».

وأعلنت موسكو أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون ألكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لموسكو، في حين قالت ألمانيا إن تصرف موسكو لن يبقى «من دون رد».

ويتهم هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات «غير قانونية في 23 كانون الثاني/يناير» في سانت بطرسبورج وموسكو، كما أفادت وزارة الخارجية الروسية، معتبرةً أن «تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية».

وأعلن بوريل أنه «يدين بشدة» قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، داعياً إلى «إعادة النظر» في هذا القرار، حسبما أعلن المتحدث باسمه. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن «جوزيب بوريل علم خلال لقائه (وزير الخارجية الروسي) سيرجي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، ودان هذا القرار بشدة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب».

واعتبرت السويد أن طرد روسيا لأحد دبلوماسييها «لا أساس له»، رافضةً الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض أليكسي نافالني. وقالت الخارجية السويدية في تصريح: «تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق»، مضيفةً أنها «تحتفظ بحق الرد بشكل مناسب».