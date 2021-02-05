محمد بن راشد يهدي الحكمة لأجيال الغد

دبي: علاء الدين محمود

ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، احتضن الرواق 2 بفندق إنتركونتيننتال في دبي اليوم الجمعة، جلسة للاحتفاء بالمجموعة القصصية التي تم إطلاقها مؤخراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والموجهة للأطفال تحت عنوان «عالمي الصغير» من إصدارات براند دبي، بالتعاون مع دار «الهدهد للنشر والتوزيع»، وسط حضور كبير من قبل الأطفال وعائلاتهم.

وتضمنت الجلسة، رسالة صوتية مسجلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأطفال، تحض النشء على ضرورة القراءة والاطّلاع واكتساب المعارف الجديدة والمواظبة على تعلم كل ما هو جديد، وحملت الرسالة مقولات ذات دلالات ومعانٍ كبيرة لسموه، حيث قال سموه: «اليوم الذي لا أتعلم فيه شيئاً جديداً، أعتبره ناقصاً من عمري».

وقامت كل من إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، وأحلام بلوكي، مديرة المهرجان، بقراءة قصتين للحضور من الأطفال، من المجموعة القصصية، باللغتين العربية والإنجليزية، بطريقة شائقة وسلسة روعي فيها جذب انتباه الصغار، ومساعدتهم في تدبر وفهم المعاني الموجودة في كل حكاية، فيما قدمت للجلسة الكاتبة لمياء توفيق.

** الحلول السهلة

جاءت القصة الأولى بعنوان «صديقي الأسد»، ويحكي فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حكايته مع الأسد، الذي دخل عليه غرفته في مزرعة الأسرة، بينما هو نائم، ليستيقظ على أنفاس ذلك الحيوان المفترس، برأس ضخم وعينين لامعتين مخيفتين، لكنه لم يشعر بالخوف، لأن ذلك الأسد تربى في مزرعتهم منذ أن كان شبلاً صغيراً، فهو يعرفه جيداً، لكن سموه شعر بالانزعاج لأنه أراد أن يواصل نومه ليصحو باكراً، وكان أول ما فكر فيه هو كيف دخل الأسد إلى الغرفة؟، ليكتشف أن النافذة كانت مفتوحة، وفكر في طريقة يخرجه بها، فكان يدفعه في اتجاه النافذة دفعاً لكي يخرج، لكن الأسد يأبى في كل مرة، فظل سموه يذرع المكان جيئة وذهاباً بحثاً عن وسيلة يبعده بها، بينما كان الأسد يتبعه في أثناء حركته، فاهتدى إلى فكرة القفز من النافذة، فقلده الأسد وتبعه إلى الخارج، ليعود سموه إلى الغرفة ويغلق النافذة.

والدرس الذي يلخصه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال القصة، أن أفضل الحلول أسهلها، وهي الحكمة التي ظل يعمل بها طوال حياته، فالحياة لن تصبح سهلة في ظل التعقيد، إذ لا بد من البساطة والتفكير عن أقرب الحلول الممكنة، ومن الدروس التي وفرتها الحكاية ضرورة المعاملة الطيبة حتى تجاه الحيوانات.

** مكانة الأم

«من يشبهك يا أمي»، هو عنوان القصة الثانية، وفيها يحكي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أيام قضاها في الصحراء مع معلمه البدوي الذي كان يدربه على كيفية صيد الصقور ومهارات البقاء في الصحراء، وفي إحدى الأيام وجد سموه غزالاً صغيراً، وظل يراقبه في انتظار عودة أمه التي تركته وحيدا، ويطول الترقب حتى بعد مغيب الشمس، دون أثر لأم الغزال، وقبل أن يحل الظلام بقليل قام سموه باصطحاب الغزال معه، وأخذ يفكر في من بإمكانه أن يرعى ذلك الحيوان الصغير في غياب أمه؟، ففكر سموه في والدته وقرر أن يهديها ذلك الغزال الصغير، وفي طريق العودة إلى المنزل، كان سموه في شوق شديد لوالدته التي فرحت كثيراً بالهدية، وكانت سعادة سموه أكبر لأنه استطاع أن يجعل والدته مسرورة.

والقصة تحتشد بالقيم والأخلاق الفاضلة، وفي مقدمتها أن دور الأم لا يعوضه أي شخص آخر، وتحض على فضيلة البر بالأمهات، وأهمية أن يسرب الإنسان البهجة والحبور إلى قلوب من يحبهم.

** دروس مستفادة

وعقب كل قصة، ظلت مقدمة الجلسة، تقدم أسئلة للأطفال من أجل معرفة مدى الاستفادة مما جاء فيها من عبر ودروس، مع جائزة للإجابات الصحيحة هي عبارة عن المجموعة القصصية «عالمي الصغير».

ووجهت أبو الهول تحية للأمهات المصاحبات لأطفالهن، ودعت اليافعين إلى أن يهتموا بعملية القراءة، وأن يتدبروا المعاني التي حملتها المجموعة القصصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وذكرت أحلام بلوكي لـ«الخليج»، أن الجلسة هي بمثابة احتفالية خاصة بالمجموعة القصصية «عالمي الصغير»، والتي احتشدت فيها الكثير من المعاني الجميلة التي تساعد النشء في التفكير وتحفز مخيلتهم، وتعينهم على كيفية توفير الحلول البسيطة والممكنة، وتغرس فيهم الأخلاق والفضائل التي يتسلحون بها في الحياة، وقالت بلوكي: «لا توجد طريقة أفضل من القصص لإلهام الأطفال».

وأوضحت بلوكي، أن الحكايات التي حملتها المجموعة القصصية كتبت بأسلوب رائع وجميل وجاذب وبسيط حتى يفهمها الأطفال، مع وجود الصور، والتصميم الرائع.

ولفتت بلوكي، إلى أنها بصحبة ايزابيل أبو الهول، قد عملا على أن يكون إلقاء الحكايات بطريقة أداء تشد انتباه الأطفال في الجلسة، وذلك أمر مهم لترسيخ رسائل ومعاني القصص في أذهانهم.

وأكدت بلوكي، أن فعاليات المهرجان هذا العام مميزة، مشيدة بفريق عمل المهرجان الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى النجاح، وأشارت إلى أن كل الفعاليات تجرى في الهواء الطلق حتى يشعر الحضور بالأمان، وتماشياً مع الإجراءات الصحية الاحترازية.

وطالبت بلوكي، الحضور بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي فهو الوسيلة الوحيدة التي تجعل من الممكن قيام المهرجانات والفعاليات الثقافية والاجتماعية.