شكرا لقرائتكم خبر عن ركلتا جزاء تنقذان الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع الوصل تقدمه ووصل إلى المباراة الخامسة توالياً من دون خسارة بفوزه بفضل ركلتي جزاء على ضيفه حتا 2-1 في استاد زعبيل ضمن المرحلة 15 من دوري الخليج العربي،

وتقدم حتا بهدف الأرجنتيني برايان راميريز في الدقيقة 41، وانتظر الوصل حتى الدقيقة 85 ليعادل النتيجة عبر ركلة جزاء سددها البرازيلي فابيو دي ليما، قبل ان ينجح هو نفسه بتسجيل هدف الفوز بنفس الطريقة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع.

وساهم ليما في إحراز 11 هدفاً خلال 8 مواجهات، أمام حتا في دوري الخليج العربي، بعدما سجل 10 أهداف وصنع هدفاً.

وتقدم «الإمبراطور» إلى المركز السابع، برصيد 23 نقطة، فيما استمر «الإعصار» بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

وكان الوصل فاز على خورفكان 1-صفر وبني ياس 2- صفر وحتا 2-1، وتعادل مع شباب الأهلي 2-2 والظفرة 1-1 في آخر 5 مباريات.