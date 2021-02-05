شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد بن راشـد: القراءة غذاء للروح وللعقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القراءة غذاء للروح وللعقل، مشدداً سموه في شريط مصور نشره على إنستجرام ضمن وسم #ومضات_قيادية، على أن التاريخ يعلمنا بأن صعود الحضارات وازدهار الأمم والشعوب يرتبط بالمعرفة.

ونوه سموه في الشريط المصور الذي تحدث فيه عن أهمية القراءة إلى سعيه الدؤوب للتعلم، مشدداً سموه على أن اليوم الذي يمر عليه دون أن يتعلم فيه شيئاً يعتبره ناقصاً من عمره.

ويشارك سموه ضمن وسم #ومضات_قيادية الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.