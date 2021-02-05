شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يقسو على الظفرة بأكبر فوز في تاريخه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منطقة الظفرة: محمد مصطفى

واصل الجزيرة الضغط على الشارقة المتصدر، بفوزه العريض والقياسي على مضيفه الظفرة 5-1،في المباراة التي أقيمت بينهما في منطقة الظفرة بختام الجولة 15 من دوري الخليج العربي.

ويعد الفوز هو الأكبر للجزيرة في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 33 نقطة ليقلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 3 نقاط.

وتألق علي مبخوت في المباراة وسجل «هاتريك» هو الأول له في الموسم الحالي، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 11 هدفاً، كما أصبح ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري بعد أن عادل سيباستيان تيغالي برصيد 157 هدفاً، وتبقى له 8 أهداف لمعادلة رقم فهد خميس نجم الوصل السابق( 165 هدفاً).

كما صنع مبخوت تمريرتين حاسمتين ليرفع عدد «الأسيست» في الدوري هذا الموسم إلى 8 تمريرات.

وأضاف خلفان مبارك والهولندي كواس خماسية الجزيرة، بينما أحرز هدف الظفرة سالم راشد مدافع الجزيرة بالخطأ في مرماه.

وأكمل الظفرة (16 نقطة) المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه السنغالي ماخيتي ديوب في الدقيقة 45، والحارس خالد السناني في الدقيقة 81.

افتتح الجزيرة التسجيل مبكراً عن طريق الفنان خلفان مبارك، مستفيداً من صناعة علي مبخوت في الدقيقة العاشرة، ونجح الظفرة في العودة من أول فرصة بنيران صديقة من خلال سالم راشد في الدقيقة 19 وجاء الهدف على عكس اللعب.

وبدأ الظفرة في مجاراة الجزيرة، وكاد سهيل المنصوري الوصول لمرمى الجزيرة لولا تصدي الحارس علي خصيف، وعاد الجزيرة للضغط على صاحب الأرض وتألق السناني في إبعاد تسديدة عمر تراوري من داخل الصندوق وعاد مرة أخرى وتألق في التصدي ليسارية كواس، وفي آخر الشوط طرد الحكم ديوب بالبطاقة الثانية بعد تدخل خطر على الحارس خصيف، ليكمل الظفرة المباراة بعشرة لاعبين.

وبالعودة من غرف الملابس ضغط الجزيرة على مناطق الظفرة لاستغلال النقص العددي واحتسبت له ضربة جزاء ارتكبت لمبخوت بتعطيله من قبل السناني نفذها بنفسه مسجلاً منها الهدف الثاني في الدقيقة 58، ووضع كواس بصمته الأولى بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتمريرة مبخوت، وأكمل مبخوت الخماسية في الدقيقة 79.