شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يخذل طفلاً أفغانياً.. على النقيض من رونالدو! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

في يناير / كانون الثاني من عام 2016، انقلبت حياة الطفل الأفغاني مرتضى عارف أحمدي، رأساً على عقب، بعد أن ظهر مرتدياً قميصاً بلاستيكياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ انتشرت صورته على منصات التواصل الاجتماعي، ليقرر مهاجم برشلونة مقابلته ومنحه كرة وقميصاً شخصياً، ثم يتجاهله لاحقاً في نوع من «الخذلان».

عقب هذه المقابلة اعتقد الكثيرون أن حياة هذا الطفل تغيرت إلى الأفضل، بينما وضعه أصبح أكثر سوءاً، إذ قال والد الطفل إن «عائلته عانت كثيراً لأن سكان قريتهم ظنوا أن مرتضى حصل على الملايين من ميسي، بينما حصل فقط على صندوق به كرة قدم وقميص للنجم الأرجنتيني»، بحسب ما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع تدهور إلى أسوء، حيث وصل الأمر إلى التهديد بالخطف بغية الحصول على فدية، وهو ما أدخل العائلة في أزمة نفسية حادة.

ونقلت عن والد الطفل قوله إن «العائلة بعد أن سافرت لمقابلة نجم برشلونة، توقعت بأن ميسي سيحاول مساعدتهم في طلب لجوء أو إنقاذ من نوع ما، كما فعل رونالدو مع طفل سوري، لكنه لم يفعل شيئاً». وأضاف الأب: «للأسف ميسي لم يعط مرتضى أي شيء. كان يجب أن يساعده بشكل ما».

وعانى مرتضى كثيراً بسبب هذه الشهرة التي تسببت بلقاء مع نجمه المفضل قبل عامين، لكن الصحيفة قالت إن «النجم الأرجنتيني خذل مرتضى إلى حد ما»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الطفل البالغ تسع سنوات الآن لا يزال يتابع نجمه المفضل ميسي، فيما انتقلت عائلته إلى مدينة أخرى هرباً من مطاردة سكان قريته له لسرقة ما يعتقدون أنه حصل عليه من ميسي.