شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد: هناك تحسن ملموس بالمنظومة الصحية وهالة زايد تحملت مهام صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن بيان الدكتورة هالة زايد وزير الصحة أمام مجلس النواب الخميس الماضى، أظهر وجود تغييرات ملموسة بالقطاع الصحى على مستوى الخدمة المقدمة وبيئة العمل الخاصة بالعاملين، مشيرة إلى أن الوزارة مرت بمرحلة دقيقة وغاية فى الصعوبة، وهى فترة جائحة فيروس كورونا، واستطاعت إدارتها بشكل جيد، وتحجيم زيادة الإصابات قدر الإمكان، على الرغم من قلة الإمكانيات بالدولة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوزارة نجحت فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بعلاج فيروس سى، وحملة 100 مليون صحة، وحملة القضاء على قوائم الانتظار، وهو ما جعل المواطن يشعر بخدمة أفضل.

ولفتت إلى أنه كان هناك نهوض بمستوى الخدمات المقدم على صعيد البنية التحتية فى العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة لما تم من جهود بشأن حجز لقاح فيروس كورونا، وإدارة هذه المرحلة الحرجة باحترافية.

وشددت النائبة على أن الوزيرة تولت المسئولية فى مرحلة حرجة، وكانت على قدر ما أنيط إليها من مهام صعبة، وهو ما يبرهن على نجاح المرأة المصرية وقدرتها على العبور بأى أزمة للأمان وتجنيب الدولة مشاكل جديدة، موضحة أن بيانها الذى استعرضته على الجلسة العامة بمجلس النواب يؤكد أن هناك إنجازات تمت على الأرض وتحسن بالمنظومة الصحية.