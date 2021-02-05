شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شهيدين فى حادث تفجير معهد الأورام: "فقدت كل أسرتى بسبب الإرهابيين ذنبهم إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شوقي طارق شوقى، نجل الشهيدين طارق شوقى ونجوى رفعت، فقدت كل أسرتى في الحادث الإرهابي، في تفجير معهد الأورام، بعد العودة من حفل زفاف أحد الأقارب فى المنطقة، وشاهدت الحادث أمام عينى.

وأضاف نجل الشهيدين طارق شوقى ونجوى رفعت:"كنت شاهد على ما حدث فى التفجير الإرهابي، وفى ظرف دقائق بعد ما عديت إشارة المرور، لم أجد أى شىء غير شهداء بتتساقط على الأرض، وأشلاء مفحمة وتحطيم مبنى كامل".

وتابع :" الإرهابيين دول لم يعلموا شيئا عن الدين وعقولهم مغيبة، وهم يستخدمون الدين من أجل مصالح خاصة، ذنب الناس الأبرياء اللى استشهدوا إيه، وحقيقى .. أنا كشاب شايف إن الدولة بتقوم بدور كبير فى مواجهة الإرهاب والتصدى لكل الأفكار المغيبة للعقول".

وأوضح قائلا:" أنا بطلب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بأوراق المعاشات التى تخص والدى ووالدتى، وخرجت من المدرسة من لكى أعول أسرتى وأختى الموجودة معى حاليا".



شوقي طارق شوقي، نجل الشهيدين طارق شوقي ونجوي رفعت



شوقي طارق شوقي، نجل الشهيدين طارق شوقي ونجوي رفعت



شوقي طارق شوقي، نجل الشهيدين طارق شوقي ونجوي رفعت



شوقي طارق شوقي، نجل الشهيدين طارق شوقي ونجوي رفعت



شوقي طارق شوقي، نجل الشهيدين طارق شوقي ونجوي رفعت



شوقي طارق شوقي، نجل الشهيدين طارق شوقي ونجوي رفعت