شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: فكرة تخليد الفرق الطبية على العملات أطلقناها فى مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن فكرة تخليد الفرق الطبية على العملات المعدنية، انطلقت فى مارس 2020 عندنا كانت تنادى التنسيقية وشبابها بتخليد مجهودات الكوادر الطبية الكبيرة فى مواجهة جائحة كورونا.

ووجه نجاتى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى يذاع عبر قناة dmc، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على الاستجابة لمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لزرعه الأمل فى كل المصريين، ليكون هناك تقدير وتكريم لكل الأعمال التى تتم على أرض مصر.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أن التنسيقية لديها أجندة كبيرة من الدراسات والتقارير تعمل على تنفيذها داخل مجلس الشيوخ، مبينا: "نتحدث عن تطوير المحليات التى لها دور رقابى داخل المحافظات، كما لدينا دراسات عن سلامة النقل والطرق لتحفيز الاستثمار الخارجى للقدوم إلى الدولة".

وأردف: "لدينا أيضا مجموعة من التشريعات فى مجلس الشيوخ ومجموعة من الدراسات أيضا عن تطوير المنظومة الصحية فى مصر".