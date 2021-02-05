تعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا بمستشفى أطفال بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى أطفال بنها التخصصي، اليوم الجمعة، خروج وتعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا.

وأكد مصدر بالمستشفى في وقت سابق، خروج وتعافي 5 أطفال، بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهما تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر عن استقبال المستشفى 7 أطفال، منذ عدة أيام، وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم التي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.

وأوضح المصدر، أنه جرى عزل 3 أطفال منهم بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 شهور، و 6 أعوام، و9 أعوام، منوهًا أنه جرى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتى تمام الشفاء.