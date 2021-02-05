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القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، و6 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل بـ 14 إصابة جديدة، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: "قها، وشبين القناطر، وشرق شبرا "، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12582 حالة.

وبحسب البيان أعلنت وفاه 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفي قها للعزل الصحي، وكفر شكر المركزى، وأبو المنجا المركزى، والتأمين الصحى ببنها، كانوا محجوزين بتلك المستشفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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