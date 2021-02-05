المملكة وكوت ديفوار توقعان اتفاقية عامة للتعاون

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار، اتفاقية عامة للتعاون، تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيما للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وقد سبق توقيع الاتفاقية لقاء بين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.