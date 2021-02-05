بريطانيا تتعاون مع "كيورفاك" لتطوير لقاحات ضد سلالات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت شركة تطوير اللقاحات الألمانية "كيورفاك"، اليوم الجمعة، إنها دخلت في شراكة مع الحكومة البريطانية لتطوير لقاحات ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المختبر، في بيان، أن التعاون سيشمل "الخبرات والموارد والتكنولوجيا من كلا الطرفين لتطوير وتصنيع لقاحات للسلالات المختلفة للإمداد التجاري والتوزيع في المملكة المتحدة وأقاليمها".

وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة "كيورفاك"، 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للسلالات المختلفة لبريطانيا، بمجرد صدور موافقة الجهات التنظيمية.

كانت بريطانيا سريعة في التصرف بطلب كميات كبيرة من لقاحات كوفيد- 19 بصورة مسبقة. نتيجة لذلك، لم تكافح البلاد مع مشاكل الإمداد بنفس القدر مثل الاتحاد الأوروبي.

وظهرت العديد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا. أبرزها تلك التي اكتشفت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. ويعتقد أنها أكثر قدرة على العدوى من السلالة الأصلية من الفيروس.