إصابات كورونا في العالم تتراجع لأدنى مستوى منذ أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - تراجع عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم للأسبوع الثالث على التوالي، ليبلغ أدنى مستوياته منذ أواخر أكتوبر.

فقد سجلت 493 ألف إصابة في اليوم خلال هذا الأسبوع. وبذلك، يكون عدد الإصابات قد انخفض دون عتبة 500 ألف في اليوم للمرة الأولى منذ أكتوبر، وفق حصيلة أعدت حتى الخميس. ويواصل عدد الإصابات الجديدة التراجع (بنسبة 13% هذا الأسبوع) منذ معدّل 725 ألفاً القياسي الذي سجل منتصف يناير.

وشهدت كل مناطق العالم تقريباً تباطؤاً في انتشار الوباء هذا الأسبوع. وتراجع عدد الإصابات الجديدة في أفريقيا بنسبة 27%، وبنسبة 17% في الولايات المتحدة وكندا، و12% في أوروبا وفي أميركا اللاتينية والكاريبي و2% في آسيا.

في أوقيانيا، بات انتقال العدوى شبه معدوم بمعدل 14 إصابة في اليوم (بزيادة 43%).

سجل أعلى تراجع في عدد الإصابات الجديدة في أفريقيا الجنوبية (بنسبة 49%، مع 4100 إصابة في اليوم)، والتي شهدت أيضاً تباطؤاً بانتشار الفيروس الأسبوع الماضي. وشهدت جنوب أفريقيا، التي رصد فيها ظهور طفرة جديدة معدية جداً من فيروس كورونا المستجد، تزايداً قوياً بعدد الإصابات أواخر 2020، ما دفعها إلى فرض حظر تجول جديد أواخر ديسمبر.

كما سجلت ليتوانيا تراجعاً بنسبة 37% في عدد الإصابات الجديدة (700 إصابة في اليوم)، تليها المكسيك (35-% و10600 إصابة في اليوم)، واليابان (-31%، ثلاثة آلاف إصابة)، بنما (-31%، 1100 إصابة) والبرتغال (-30%، 9100 إصابة).

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع مع 133 ألفاً و500 إصابة في اليوم (تراجع بنسبة 17%)، تليها البرازيل (48200، -7%)، وإسبانيا (29800، -16%)، والمملكة المتحدة (21299، -26%) وفرنسا (20600 إصابة، +1%).

ونسبة لعدد السكان، سجلت البرتغال العدد الأعلى من الإصابات في اليوم (622 إصابة لكل 100 ألف شخص).

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الوباء الأسبوع الماضي (ما معدله 3279 وفاة في اليوم)، قبل المكسيك (متوسط 1111) والبرازيل (1035)، والمملكة المتحدة (1018)، وألمانيا (690) وروسيا (507) وفرنسا (450).