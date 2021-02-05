بالفيديو: جرحى جراء صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة ذي قار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد قيام متظاهرين بإغلاق جسر الحضارات وسط المحافظة، عادت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، في محافظة ذي قار، جنوب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، ان ”مئات المتظاهرين في ذي قار، خرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير الناشط المختطف منذ أشهر سجاد العراقي، وعدم جدية الحكومة العراقية في كشف من يقف خلف عمليات اغتيال واختطاف المتظاهرين والناشطين“.

وبين المصدر أن ”المتظاهرين حاولوا إغلاق جسر الحضارات وجسر الزيتون وسط المحافظة، وقد ردت قوات الأمن على المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي من أجل تفريقهم ومنع إغلاق الجسور، وطاردت المتظاهرين في الشوارع لمنعهم من إعادة التجمع في ساحة الحبوبي، حيث مركز التظاهر والاعتصام في المحافظة“.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أن ”عملية الصدامات اسفرت عن سقوط بعض الجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك القوات الأمنية، دون وقوع أي قتلى، وعدد الجرحى لم يعرف لغاية الآن بسبب استمرار الصدمات حتى اللحظة“.