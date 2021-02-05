إحالة أستاذ قلعة السراغنة على قاضي التحقيق في مراكش بشبهة هتك عرض تلميذات

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” أنه جرى تقديم أستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، اليوم الجمعة، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية، تتعلق بالتغرير بقاصرين، وهتك العرض، والتحرش الجنسي.

المصدر ذاته أشار إلى أن المشتبه فيه قدم أمام وكيل الملك في محكمة الاستئناف في مراكش بتهم تتلعق بهتك عرض قاصرين، والتحرش الجنسي، فيما بلغ عدد الضحايا 10 تلميذات، وأحيل على قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها.

وكانت فرقة الشرطة القضائية في مدينة قلعة السراغنة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الأربعاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين، وهتك العرض، والتحرش الجنسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني في مدينة قلعة السراغنة كانت قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثماني تلميذات، يتهمون المشتبه فيه بالتغرير بالضحايا، والتحرش الجنسي، وهتك العرض، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، وإخضاع الضحايا المفترضات لخبرة طبية.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية.