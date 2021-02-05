تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 20 سنة بمدينة العيون

جدة - عبدالحي حسين - يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تجمعا اعداديا بمدينة العيون في إطار استعداداته لبطولة إفريقيا التي ستحتضنها موريتانيا.

ووجه زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 33 لاعبا للمشاركة في التجمع التحضيري لنهاٸيات العرس القایي.

،وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا.

و يدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه المنافسة القارية بمواجهة غامبيا، في الـ16 من فبراير الجاري، على أرضية الملعب البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجه المنتخب الغاني في الـ19 من الشهر ذاته، في نفس الملعب، ليختتم الدور الأول بمواجهة تنزانيا، في الـ22 من فبراير على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط .