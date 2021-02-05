بعد تشكيكه في لقاح “أسترازينيكا”..ماكرون ينتقد اللقاح الصيني ضد كورونا والصين ترد

جدة - عبدالحي حسين - عقب انتقاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللقاح الصيني ضد فيروس كوفيد-19، لم تتأخر الخارجية الصينية كثيرا في الرد؛ إذ أكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن، اليوم الجمعة، أن اللقاحات الصينية “فعالة وآمنة”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الناطق باسم الخارجية، أوضح في مؤتمر صحفي، أن “الحكومة الصينية تولي سلامة وفاعلية اللقاحات ضد كوفيد أهمية كبرى”.

وقال وانغ وين بن، إنه “بناءً على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فعَّالة وآمنة”، مضيفا أنه “على المجموعة الدولية أن تتحد بدلاً من التصادم بشأن مسألة اللقاحات”.

إلى ذلك، كان إيمانويل ماكرون، اعتبر أمس الخميس خلال حوار مع مجموعة الأبحاث الأمريكية “المجلس الأطلسي” (أتلانتيك كاونسل)، أن بكين استخدمت “دبلوماسية اللقاح” لدى عدة دول نامية، لكن دون تقديم معلومات شفافة حول فاعلية هذه المنتجات”

وقال: “هذا يعني أنه على المدى المتوسط والطويل، من شبه المؤكد أنه إذا لم يكن هذا اللقاح مناسباً فإنه سيسهّل ظهور نسخ متحورة جديدة، ولن يؤدّي إطلاقاً إلى إصلاح الوضع في هذه الدول”.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سبق وأن صرح بأن لقاح “أسترازينيكا” البريطاني ضد كورونا غير فعال بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، لكن عضو في فريق “أكسفورد” الذي طور لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا رد على تعليقات ماكرون، مبرزا، أن ” لقاح وقائي بالنسبة لكبار السن”.

