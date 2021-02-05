البطولة الوطنية القسم الثاني.. شباب خنيفرة يرحل لمواجهة الخميسات في افتتاح مباريات الجولة 9

جدة - عبدالحي حسين - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات بطولة القسم الوطني الثاني الاحترافي بإجراء الجولة التاسعة، التي تفتتح بمباراة شباب خنيفرة، الذي يرحل لمواجهة اتحاد الخميسات.

شباب أطلس خنيفرة يسعى إلى العودة بنتيجة إيجابية، وخطف الصدارة من جمعية سلا، فيما يأمل الخميسات في الاقتراب أكثر من صدارة الدوري المغربي القسم الثاني.

وستتواصل منافسات بطولة القسم الوطني الثاني الاحترافي بإجراء الجولة التاسعة على امتداد ثلاثة أيام، إذ يستقبل الشباب الرياضي السالمي وداد تمارة، فيما يواجه فريق أولمبيك الدشيرة الكوكب المراكشي، وشباب بنجرير فريق الاتحاد التوركي، وأولمبيك خريبكة مع رجاء بني ملال، بعد غد الأحد، في دربي جهة بني ملال.

ويتصدر سبورة الترتيب بعد مرور ثماني جولات فريق جمعية سلا برصيد 15 نقطة، متبوعاً بأولمبيك الدشيرة بفارق نقطة واحدة، في حين يحتل وداد تمارة المركز ما قبل الأخير بست نقاط أمام صاحب المرتبة الأخيرة الاتحاد البيضاوي بخمس نقاط.