مراكش تتحول إلى قبلة للفنانين لتصوير الكليبات رغم حالة الطوارئ

جدة - عبدالحي حسين - تدخلت عناصر الأمن الوطني، الأسبوع الحالي، لتوقيف فريق تصوير فيديو كليب غنائي، لمخالفتهم إجراءات حالة الطوارئ، ويتعلق الأمر بفريق تصوير كليب جديد للتوأم صفاء، وهناء، الذي خرق حالة الطوارئ، عند القيام باستعدادات لتصوير الكليب ليلا.

مصادر “اليوم 24” أكدت أن الواقعة متعلقة بليلة الأربعاء الماضي، فيما المغنيتان صفاء وهناء لم تكونا في موقع الاستعدادات للكليب لحظة تدخل الأمن.

الواقعة ليست الأولى، التي شهدتها مراكش في الحجر الصحي، إذ سبق توقيف مغني الراب حليوة من طرف السلطات الأمنية في مراكش، شهر أكتوبر الماضي، بسبب خرقه لحالة الطوارئ، وتصويره كليب دون الحصول على ترخيص.

وفي الشهر ذاته، فتحت الشرطة القضائية في مدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، بسبب فيديو كليب راب، كان يصور في أحد الأحياء، واستعملت في لقطاته أسلحة حادة بشكل يهدد أمن، وسلامة العامة، من دون التوفر على رخصة التصوير.