المحكمة الهولندية تدين بطلا مغربيا في الكيك بوكسينغ بـ14 سنة سجنا

جدة - عبدالحي حسين - أدانت المحكمة في العاصمة الهولندية أمستردام، المدعو: “يوسف بنحمو “المقاتل المغربي في رياضة “الكيك بوكسينغ” بـ14 سنة سجنا، رفقة شريكه، بعد مؤاخذتهما من أجل القتل الخطأ في جريمة تصفية بارون مخدرات هولندي، يدعى “راي تنسيني” في ألميريا في الجنوب الإسباني، عام 2019، بعد خلاف حول عملية ترتبط بالاتجار في المخدرات، قبل أن يحدث اشتباك أدى إلى سقوط راي تنسيني قتيلا، رميا بالرصاص.

وبعد ارتكابه الجريمة، وهروبه من العدالة، وضعت الشرطة الهولندية مبلغ 10 آلاف أورو لكل من ساعد في اعتقاله، لكونه مجرما خطيرا، ومتمرسا، وارتباطه بجرائم سرقة، حيازة أسلحة نارية، والاتجار، والتهريب الدولي للمخدرات، كما أظهرت الشرطة الهولندية اليوم هوية، وصورة المشتبه فيه على برنامج في إحدى القنوات التلفزية في هولندا.