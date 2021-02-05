شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة سبعة أشخاص جراء هجوم بقنبلة يدوية على مسيرة في باكستان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 5:34 مساءً, 5 فبراير 2021 م
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أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة اليوم جراء هجوم نفذه مجهولون على مسيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .
وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مسيرة قام بها سكان محليون بمناسبة يوم التضامن مع كشمير في مدينة “سِبّي” بإقليم بلوشستان .
وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية .