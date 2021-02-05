الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم الخميس دعوته للكيان الصهيوني للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

جاء ذلك خلال كلمة غوتيريس خلال الجلسة الافتتاحية للجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأشار المسؤول الأممي الى إن "أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي غزة وكذلك القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول وغير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تؤدي إلى تفاقم عدم الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتدفعنا بعيدا عن السلام".

ونوه غوتيريس إلى الدور المهم للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حشد الرأي العام الدولي ومساعدة الجانبين على الانخراط مجددا في مفاوضات هادفة قائلا "إن قضية فلسطين التي لم يتم حلها تؤكد أهمية دور اللجنة الأمر الذي أكده أيضا اعتماد الجمعية العامة وبأغلبية كبيرة جميع القرارات المتعلقة بقضية فلسطين التي أوصت بها اللجنة".

وأشار إلى أن عام 2021 يطرح أمامنا اختبارات وفرصا هائلة في جميع المجالات قائلا إنه يتحدانا "لإعادة اختراع طريقة صنع السلام والحفاظ عليه" بينما نواجه جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) المستمرة مشيرا إلى التأثير الخطير للجائحة على الفلسطينيين لا سيما في غزة.

وأكد غوتيريس في هذا السياق أن الأمم المتحدة وشركاءها يدعمون عمل الحكومة الفلسطينية للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي.

وأضاف أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يواصل تشجيع الكيان الصهيوني على المساعدة في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة لدعم توفر لقاح (كوفيد-19).

وبحسب الأمين العام فإن "الهدف المتفق عليه منذ فترة طويلة واضح ألا وهو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية مع القدس عاصمة لكلا الدولتين".

وذكر أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة ولجنة رباعية موسعة للشرق الأوسط مع تحضير ومشاركة مدروسة من قبل الأطراف الرئيسية توفر فرصة إيجابية لدفع السلام في المنطقة.

وفيما رحب بالقرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هذا العام قال غوتيريس "إن إجراء الانتخابات سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية.

وأوضح أن الانتخابات جزء حيوي من بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون مع حقوق متساوية للجميع.