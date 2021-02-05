ما لا تعرفه عن المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أسفرت نتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي في جنيف اليوم الجمعة عن فوز القائمة الثالثة، التي تشمل محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة.



جاء ذلك بعد جولة إعادة بين القائمة الثالثة برئاسة المنفي والقائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي.

والاسم الكامل للرئيس الجديد للمجلس الرئاسي هو محمد يونس بشير بوحويش المنفي.

عمل المنفي سفيرا لدولة ليبيا لدى جمهورية اليونان، كما كان عضوا بمجلس الدولة، وعضوا ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام سابقا (أول برلمان بعد ثورة 2011).

والمنفي أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراة من كلية الهندسة في جامعة طبرق.

يذكر أن قائمة المنفي ضمت كلا من موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي، وعبدالحميد محمد دبيبة لرئاسة الحكومة.