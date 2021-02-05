موسكو تطرد 3 دبلوماسيين أوروبيين لمشاركتهم في تظاهرات للمعارضة الروسية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

طردت موسكو 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية، لمشاركتهم في التظاهرات الأخيرة، وفق ما نقله موقع ”آر تي عربي“ عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن طرد الدبلوماسيين الثلاثة جاء إثر مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة التي اندلعت دعمًا للمعارض أليكسي نافالني في 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

وشددت الوزارة على أن ”مثل هذه التصرفات من قبل الدبلوماسيين تعتبر غير مقبولة وهي لا تتطابق مع صفاتهم الدبلوماسية“.

وتابعت الخارجية الروسية أنه ”تم إعلان الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية“، مضيفة أنه تم توجيههم بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت.

وحظي زعيم المعارضة الروسية نافالني بتأييد ودعم من الغرب الذي يتهم موسكو بإخماد صوت الاحتجاجات المعارضة في البلاد بالقوة والعنف والاعتقالات.