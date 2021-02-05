شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مقاعد المرأة بمجلس النواب إلى 164 بعد وفاة النائب سعد الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مقاعد المرأة بمجلس النواب الحالى إلى 164 نائبة من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغبن 568 نائبا، وذلك بعد وفاة النائب سعد الجمال اليوم الجمعة.



وتسببت وفاة نائبين عن القائمة الوطنية من أجل مصر، التى نجحت فى انتخابات مجلس النواب، فى زيادة عدد النائبات بالمجلس من 162 إلى 164، حيث توفى النائب فوزى فتى عضو مجلس النواب عن قائمة جنوب ووسط الدلتا قبل بدء انعقاد مجلس النواب، وحلت محله ابنته النائبة آية فوزى، التى كانت ضمن القائمة الاحتياطية، وفق ترتيب الصفة فى قائمة المرشحين الاحتياطيين، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتاربخ 24 يناير.

واليوم توفى النائب سعد الجمال عضو القائمة الوطنية عن جنوب الصعيد، وستحل محله ابنته أسماء سعد الجمال، باعتبارها العضو الاحتياطى له فى القائمة الوطنية بقطاع الصعيد.

وكانت المرأة قد حصدت 148 مقعداً بالانتخاب من خلال نظامى القائمة والفردى، منها 142 مقعداً بالقائمة، و6 سيدات اقتنصت المقاعد بالنظام الفردى، وتم تعيين 14 امرأة ضمن نسبة المعيين التى نص عليها القانون، والتى بموجبها قام الرئيس بتعيين 28 شخصا بمجلس النواب.



تأتى نسبة المرأة فى القوائم إعمالاً للمادة (1) من قانون مجلس النواب، والتى تقضى بأن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد"، وأجاز القانون لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين بواقع (28) نصفهم على الأقل من النساء أى بواقع (14) سيدة.