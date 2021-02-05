قرعة نصف نهاية كأس ملك إسبانيا تسفر عن مواجهات قوية

جدة - عبدالحي حسين - جرت، ظهيرة اليوم الجمعة، في قاعة لويس أراغونيس في المدينة الرياضية، لاس روساس في مدريد، قرعة نصف نهاية كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مجابهتين قويتين، ستميزها المتعة الكروية، والتنافس القوي للفوز بالكأس الإسبانية: إشبيلية – برشلونا، وأتلتيك بيلباو – ليفانطي

وعرفت القرعة مشاركة كلا من إشبيلية، وبرشلونا، وأتلتيك بلباو، والظاهرة ليفانطي برسم الموسم الرياضي 2021/2020.

وجدير بالذكر أن وضعية منافسات كأس ملك إسبانيا تختلف عن باقي المواسيم الماضية، بسبب جائحة الوباء من جهة، وتراكم المباريات في مختلف المنافسات من جهة أخرى.

وستجرى نهاية كأس الملك للموسم الرياضي 2020/2019، يوم 3 أبريل المقبل، بلاكرتوخا بإشبيلية في ديربي باسكي بين ريال صوصيداد، وأتلتيك بلباو من دون جمهور، في حين تقرر أن تجرى نهاية الموسم الجاري، يوم 17 من الشهر ذاته، وفي إشبيلية، أيضا، وفي الملعب نفسه.

ومن المفارقات الغريبة، التي يمكن أن تحصل في حالة تجاوز أتلتيك بلباو مرحلة النصف، والوصول الى النهاية هي إمكانية اجراء نهايتين في ظرف 14 يوما و مع نفس المدرب ( مارسلينو ) الفائز مع فالنسيا بالكأس الأخيرة.

ومن بين الرباعي المؤهل إلى النصف هناك 59 لقبا موزعا على الشكل التالي:

البارصا 30 لقبا، والاتلتيك 24، وإشبيلية 5، ودور النصف هذا سيجرى ذهابا وإيابا: الذهاب يوم 10 فبراير، والإياب، يوم 3 مارس.