اخبار العالم

تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 20 سنة بمدينة العيون

0 نشر
محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تجمعا اعداديا بمدينة العيون في إطار استعداداته لبطولة إفريقيا التي ستحتضنها موريتانيا.
ووجه زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 33 لاعبا للمشاركة في التجمع التحضيري لنهاٸيات العرس القایي.
،وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا.
و يدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه المنافسة القارية بمواجهة غامبيا، في الـ16 من فبراير الجاري، على أرضية الملعب البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجه المنتخب الغاني في الـ19 من الشهر ذاته، في نفس الملعب، ليختتم الدور الأول بمواجهة تنزانيا، في الـ22 من فبراير على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط .

20210205_161021

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا