عملية إزالة “الجلالة” تدخل رجلا في غيبوبة 20 يوما.. والمصحة ترد – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خضع ستيني لعملية “إزالة الجلالة” في مصحة الرازي، قبل أسبوعين، إلا أنه دخل في غيبوبة، حسب ما أكدت أسرته.

وقالت زوجة عبد العزيز بنوري لـ”اليوم24″ إن زوجها من أجل تجديد رخصة السياقة، أخذ موعدا مع طبيبة العيون “ج.ب”، التي كشفت عن إصابته بـ”الجلالة”، وعلى إثر ذلك حددت له موعدا في مصحة الرازي، لإجراء عملية إزالتها، التي في الواقع تنجز في ظرف ساعتين، إلا أنه دخل في غيبوبة لمدة 20 يوما.

وعلقت إدارة مصحة الرازي على الواقعة بأنه، بالفعل، أجريت للمعني بالأمر، البالغ من العمر56 سنة، والذي ليست له أي سوابق مرضية، عملية جراحية لإزالة الجلالة، في 15 يناير 2021.

وحسب بلاغ المصحة ذاتها، فإن المريض المذكور، الذي لم يسجل التقييم الأولي لعمليته أي خلل، نقل إلى الجناح الجراحي، المتوفر على جميع آليات المراقبة الإستباقية للعمليات.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية المذكورة أجريت تحت التخدير المحلي، بصفة عادية في جميع المراحل تحت مراقبة الطاقم الطبي، وبعدها لوحظ عند المريض ارتفاع في الضغط الدموي مع فقدان الوعي، ما استلزم نقله إلى الإنعاش.

وتابع البلاغ نفسه أنه تم إخطار عائلة المريض بخطورة حالته، ونقله إلى قسم الرعاية المركزة للمصحة، حيث خضع لفحص طبي دقيق دون أي خلل يذكر، وفحص دموي إيجابي لكوفيد-19، ما يبرر إصابته في وقت سابق بكورونا.

وزاد البلاغ أن المريض تحت التنفس الإصطناعي، وحالته مستقرة، والمضاعفات العصبية، الناتجة عن جراحة العيون، والمنشورة في البحوث الطبية، قد تكون ناتجة بالنسبة إلى الحالة المرضية الراهنة على اختلالات الجلطة الدموية المترتبة عن الإصابة بكوفيد-19.