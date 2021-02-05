بـ200 مليون دولار.. دولة عربية تشتري حصة من أسهم شركة ألمانية مصنعة للقاحات كورونا

جدة - عبدالحي حسين - قام صندوق ” قطر للاستثمار” بشراء حصة من أسهم شركة “كيور فاك ” الألمانية المصنعة للقاح المرتقب، وذلك بنحو 200 مليون دولار .

وأفادت صحيفة “لوسيل ” على موقعها ، بأن جهاز “قطر للاستثمار” ، بعد أن استحوذ على حصة من الشركة ، تكون قطر قد دخلت إلى قطاع صناعة اللقاحات ضد جائحة كورونا المستجد ، في ألمانيا .

ونقلت الصحيفة عن رئيس ” كيورفاك ” الألمانية ، فرانز فيرنر هاس ، الذي أعلن عزم الشركة على إنتاج 600 مليون جرعة مع نهاية العام الجاري، ونحو مليار جرعة أخرى عام 2022 .

وأضافت أن جهاز “الاستثمار القطري ” حظي في السوق الألماني ” بتقدير القيادة السياسية في برلين وصناع القرار الاقتصادي، بعد اتجاهه نحو قطاع الشركات الصغيرة التي تمثل رافعة الاقتصاد الألماني” .

ووفق بيان لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “كيور فاك”، فإن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) ، اشترى حصة الشركة ضمن مجموعة من المستثمرين، وأن هذا التمويل هو الرابع الذي حصلت عليه الشركة بعد أن جمعت تمويلا في جولة استثمارات سابقة من الحكومة الاتحادية الألمانية بقيمة 343 مليون دولار في يونيو الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه “كيور فاك” بعد مساهمة صندوق قطر السيادي للاستثمار وعدد من المستثمرين ، ارتفع إلى 640 مليون دولار.

وكانت الشركة الألمانية ، التي يدعمها الملياردير الأمريكي بيل غيتس، قد جمعت تمويلا بقيمة 171 مليون دولار من شركة العقاقير البريطانية “جي.إس.كيه” قبل نحو شهرين ، وهي تمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة. وقد تأسست “كيور فاك ” الألمانية عام 2000 ، وهي رائدة في استخدام الحمض النووي “الريبوزي ” لتطوير لقاحات وأجسام مضادة أحادية النسل للأمراض المعدية.