شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. ثبات إصابات كورونا في روسيا عند مستوى 16 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى 16 ألفا لليوم الرابع على التوالي، فيما تجاوز عدد الوفيات اليومية الجديدة عتبة الـ500 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة رصد 16688 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 16714 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 1ر11في المئة من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد19-" الذي يسببه كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في روسيا بواقع 527 حالة وفاة، مقابل 521 وفاة أمس، فيما تماثل 23582 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة حتى اليوم ثلاثة ملايين و934606 إصابات مؤكدة، منها 75732 حالة وفاة، و445379 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و413495 حالة شفاء.

وتم في روسيا حتى اليوم إجراء أكثر من 6ر103 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 458 ألفا خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 625 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في كانون ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك في " محلي الصنع.