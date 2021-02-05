العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسيا بسبب جائحة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - ارتفع ميزان عجز التجارة الأمريكي إلى أعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كورونا في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية ،اليوم الجمعة، "إن العجز التجاري قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008".

واضافت الوزارة "هوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى في أربع سنوات"،"وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة في العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا"، وبالنسبة لديسمبر 2020، انكمش عجز التجارة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار".