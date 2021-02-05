أول محافظة تعطل دوام مدارسها جراء الأمطار في العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، تعطيل دوام مدارسها جراء الأمطار المتساقطة في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي للمحافظة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "المحافظ زهير علي الشعلان، قرر اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس الديوانية يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على المحافظة".

وأشار البيان إلى، أن "هذه الخطوة تأتي للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة.

وشهدت محافظات عدة في البلاد، بينها الديوانية، موجة أمطار مصحوبة برياح عالية.

ومن المؤمل ان تنتهي الحالة الممطرة بحسب خرائط الطقس، يوم غد السبت.