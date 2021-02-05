نائب ترامب يتولى منصبا جديدا خارج البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينضم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس إلى مؤسسة "هيريتيج" بصفة زميل زائر مرموق، طبقًا لبيان صادر عن المؤسسة البحثية.

وخلال تغريدة، قال بنس إن مؤسسة "هيريتيج" هي "أحد رواد الحركة المحافظة ويشرفني الانضمام إليهم كزميل زائر مرموق لتعزيز السياسات المحافظة التي ستفيد كل أمريكي."

وفي هذا المنصب، سيقدم بنس المشورة لخبراء المؤسسة فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة، ويخطط لإلقاء عدة خطابات حول قضايا السياسات العامة، بالإضافة لكتابة مقال شهري.

وقال رئيس المؤسسة كاي جيمس، خلال بيان مكتوب، إنه "على مدار الأربعة أعوام الماضية، عمل فريقنا في هيريتيج عن كثب مع أعضاء إدارة ترامب على مجموعة من إنجازات السياسات."

وأضاف: "ولهذا السبب أشعر بالحماس لانضمام نائب الرئيس مايك بنس إلى هيريتيج؛ للتأكد من أننا نواصل تعزيز المبادئ المحافظة وحلول السياسات."

وأعلن بنس، الأربعاء، تأسيس "مكتب نائب الرئيس السابق" في منطقة العاصمة واشنطن. وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه والسيدة الثانية السابقة كارين بنس يخططان للعودة إلى إنديانا هذا الصيف.