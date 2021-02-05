موسكو تؤكد استعدادها لتطبيع العلاقات مع واشنطن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت روسيا الاتحادية اليوم الخميس استعدادها لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح.

جاء هذا الموقف خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن شدد فيه على انفتاح بلاده للعمل المشترك مع واشنطن لتطبيع مجمل قضايا العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف لفت الانتباه مجددا الى الاقتراحات الروسية الخاصة بالتوقيع على اعلان مشترك للحيلولة دون وقوع حرب نووية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد لافروف كذلك استعداد بلاده لازالة التعقيدات التي اعترت عمل الهيئات الدبلوماسية لكلا البلدين.

وذكر البيان أن الجانب الروسي طالب في معرض الحديث عن قضية المدون المعارض الكسي نفالني بضرورة احترام النظام القضائي والتشريعات الروسية لافتا في الوقت نفسه الى عمليات الملاحقة التي يتعرض لها الاشخاص المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار الى اعلان بلينكين استعداد واشنطن لاجراء حوار على مستوى الخبراء لمناقشة هذه القضايا.

وقال البيان إن الجانبين رحبا بتمديد العمل بمعاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) واثرها على تحسين الوضع في مجال ضمان الامن والاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وأضاف أن لافروف وبلينكن ناقشا كذلك القضايا المتعلقة بالرقابة على التسلح ارتباطا بانسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ قريبة ومتوسطة المدى وافاق اتفاقية (السماوات المفتوحة) اضافة الى تطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واوكرانيا.

وذكر أن الجانبين الروسي والأمريكي اتفقا كذلك على التعاون في مجال التصدي لتفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بما في ذلك انتاج اللقاحات وتحسينها.