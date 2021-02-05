شكرا لقرائتكم خبر عن فوز قائمة المنفي ودبيبه بالمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الليبية المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، فوز القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، بمناصب السلطة الموقتة بعدما حازت على 39 صوتاً أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا.

ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.

فيما كانت تتكون القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.

وكان قد بقيا قائمتان فقط في السباق للجولة الثانية من انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبدأ 75 مشاركا في الحوار السياسي الليبي مجتمعين منذ الإثنين، في جنيف، التصويت في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش لاختيار هذه الشخصيات، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة.

وعقدت الجولة الأولى من الاقتراع، الثلاثاء، لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70% من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.

وفي الدورة الأولى كان على المشاركين الاختيار بين أربع لوائح قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنها "متنوعة وتمثل عظمة ليبيا وإمكاناتها". وبما أن أيا منها لم تحصل على عتبة 60% من الأصوات، يفترض أن تنظم جولة ثانية عند الساعة 13,00 ت غ لاختيار واحدة من اللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

واللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات (25 صوتاً) في الدورة الأولى هي لائحة فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق. وتضم عقيلة صالح الرئيس الحالي لبرلمان طبرق وأبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي.

وحصلت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي المرشح للرئاسة وموسى الكوني وعبد الله حسين اللافي وعبد الحميد محمد دبيبة المرشح لمنصب رئيس الوزراء، على 20 صوتاً.