شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من قوات موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لـ«طالبان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قندوز (أفغانستان) - أ ف ب

أعلنت السلطات الأفغانية، الجمعة، مقتل أكثر من عشرة عناصر من قوات موالية للحكومة ليل الخميس الجمعة في هجوم شنته حركة «طالبان» على نقطة تفتيش في شمال أفغانستان.

ويندرج هذا الهجوم ضمن عدة هجمات جرت في البلاد التي شهدت في الأشهر الأخيرة تجدداً للعنف، فيما تجري المفاوضات بين «طالبان» والحكومة الأفغانية.

وأدى الهجوم إلى اندلاع «معركة عنيفة» أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر في صفوف القوات الحكومية، وفق ما أكد عبد الستار ميرزاكوال، حاكم ولاية قندوز التي وقع فيها الهجوم.

وتحدث عضو مجلس المحافظة عمرو الدين والي عن مقتل 15 عنصراً في صفوف الميليشيا. ولم تعلق «طالبان» على الهجوم.

وتشهد الولاية بانتظام اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان التي تسعى إلى الاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية، القريبة من الحدود مع طاجيكستان.

وكانت طالبان سيطرت عليها بالفعل مرتين، في أيلول/سبتمبر 2015 وبعد عام.

وأعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أنه ينوي مراجعة الاتفاق الموقع العام الماضي بين الولايات المتحدة و«طالبان»، متهماً الحركة بعدم التراجع عن أعمال العنف أو قطع الروابط مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي كما نص عليه الاتفاق.