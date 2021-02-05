شكرا لقرائتكم خبر عن المناعة الجماعية وراء تراجع انتشار كورونا في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن الخبراء أنه من المستحيل تفسير الانخفاض الكبير في انتشار الفيروس في الهند بدون إجراء دراسات معمقة. لكن المؤشرات الأولى تدل على أنه وضع مناعة جماعية، أي أن نسبة كبيرة من السكان باتت محصنة ضد المرض في معظم أنحاء الهند.

وقال خبير الفيروسات شهيد جميل لوكالة فرانس برس: «أرى أن هناك عدداً كافياً من الناس في الهند تعرضوا للفيروس. وربما يكون هذا هو سبب انخفاض الأعداد».

وأعلنت الحكومة أن 90% من الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19، في نيودلهي، شاغرة ويتم معالجة ما بين 40 و50 مريضاً، بعدما كان هناك ازدحام متكرر على المستشفيات في يونيو/حزيران الماضي.

وسجلت الهند معدل وفيات بين الأدنى في الدول العشرين الأكثر تضرراً من الوباء، بواقع 10,7 مليون إصابة و155 ألف وفاة.