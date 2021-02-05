شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سلوك غير رياضي من كيريوس في «موراي ريفر» المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

حصل نيك كيريوس على تحذير وتم خصم نقطة من رصيده بسبب سلوك غير رياضي عندما أطاح اللاعب الأسترالي بمضربه في المدرجات خلال هزيمته أمام بورنا تشوريتش (6-3) و(6-4) في بطولة موراي ريفر المفتوحة للتنس الجمعة.

وبدأت متاعب كيريوس في وقت مبكر عندما شعر بألم في ركبته اليسرى واحتاج إلى علاج خلال المباراة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كيريوس قوله لمدربه بعد المجموعة الأولى: «أشعر بألم عند تنفيذ الإرسال. عندما أضع قدمي على الأرض لا أشعر بإتزان. ربما ألعب شوطاً آخر. سرعة إرسالي حوالي 170 (كيلومترا في الساعة) بدلاً من 220».

وخاض اللاعب البالغ عمره 25 عاماً أول بطولة خلال ما يقرب من عام بسبب جائحة فيروس «كورونا» وواصل اللعب وحذره الحكم بسبب ألفاظ مسيئة عند التعادل 4-4 في المجموعة الثانية.

وبعد ذلك خسر إرساله ليحطم مضربه ويطيح به في المدرجات.

كيريوس يفقد أعصابه ويودع «موراي ريفر» المفتوحة للتنس

ويوم الأربعاء احتاج كيريوس إلى تأكيد من مسؤولي البطولة بعدم تغريمه بواسطة اتحاد اللاعبين المحترفين بسبب تصرفاته خلال الفوز على هاري بورشييه قبل أن يوافق على مواصلة اللعب.

وبذل بطل أستراليا المفتوحة السابق ستان فافرينكا جهدا كبيراً ليفوز على أليكس بولت (6-4) و(4-6 و7-6).

وانسحب اللاعب السويسري بعد ذلك من مباراة دور الثمانية أمام جيريمي شاردي والتي كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم بسبب الإرهاق.

وأُلغيت في اليوم السابق كل مباريات دور الثمانية في البطولة التي أقيمت الجمعة من أجل فحص ما يزيد على 500 لاعب ومسؤول عقب إصابة عامل في أحد فنادق العزل في ملبورن بفيروس «كورونا».

كيريوس يفقد أعصابه ويودع «موراي ريفر» المفتوحة للتنس

كيريوس يفقد أعصابه ويودع «موراي ريفر» المفتوحة للتنس