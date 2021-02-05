شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الأجيال» تتوج أبطال أشواط «الشيوخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات «الشيوخ» في أشواط فئة القرموشة، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل في منطقة الروية في دبي السبت بمنافسات العامة المفتوحة لفئة جير تبع.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى على مدار أشواط «الشيوخ» التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

وعبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالمستويات التي يشهدها الموسم الحالي لبطولات الصيد بالصقور «التلواح» عموماً، وبطولة فخر الأجيال، وقال: نشهد زيادة في أعداد المشاركة على مستوى الصقارين والطيور بنسبة 25٪، مقارنة بالنسخ الماضية، وتحديداً ارتفاع أعداد الطيور الخاصة بكل صقار من خلال التركيز على الإنتاج المحلي المتزايد مع إقبال الأجيال الصاعدة على ممارسة هذه الرياضة التراثية بكل فخر وتعلق بتعلم مهاراتها واكتساب الفوائد منها.

وتابع: الأجيال الصاعدة تتعلم الكثير من ممارسة رياضة الصيد بالصقور، منها الاستيقاظ مبكراً والالتزام بالتدريبات وكيفية التعامل مع الصقور، وجميعها مهارات تحقق لهم الفائدة في مختلف جوانب الحياة، وتصقلهم من ناحية «السنع» أيضاً، إلى جانب التطلع لتحقيق التفوق في هذه البطولات.

النتائج وعلى صعيد النتائج في أشواط القرموشة للشيوخ، كسب فريق «أم 7» شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «صعايب» بزمن 17,333 ثانية، يليه فريق «إف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «قمره» بزمن 17,573 ثانية، والطير «جي 97» بزمن 17,733 ثانية.

وكسب «الظفرة» شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 110» بزمن 17,386 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «3074»، وثالثاً «إم أر إم» بالطير «دانات».

وحقق فريق «اليلايس» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «سي 6»، يليه «إف 3» بالمركزين الثاني والثالث بالطير «أو 321»، والطير «جي 46».

ونال الظفرة المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جي 86»، يليه «إف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «ضو»، والطير «197».

وأحرز فريق النيف المركز الأول في شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «أم 22» بزمن 18,329 ثانية، يليه «بينونة» بالطير «جي 39»، وثالثاً «إم آر إم» بالطير «جي 2».

أشواط القرموشة عامة ملاك وفي أشواط القرموشة عامة ملاك، توج حميد محمد الطاير بشوط القرموشة فرخ الرمز، بالطير «جي 73» بزمن 17,881 ثانية، وجاء ثانياً سعيد بن مجرن الكندي بالطير «الذيبه»، وثالثاً ناصر حسين لوتاه بالطير «ضو».

وأكمل حميد محمد الطاير تفوقه بحصد لقب شوط القرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 14» بزمن 18,597 ثانية، يليه علي سعيد العميمي بالطير «إيه 5»، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير «10».

وحقق عبيد سيف الشامسي المركز الأول في شوط القرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «قمره» بزمن 18,830 ثانية، يليه جمعة عبدالله الفلاحي بالطير «جي 2»، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «30».

وكسب أحمد سالم بن غدير شوط القرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «أبابيل» بزمن 18,257 ثانية، يليه ناصر حسين لوتاه بالطير «ايسلانديه» وسيف خلفان المنصوري بالطير «مرضيه».

وفاز عبيد سيف الشامسي بشوط القرموشة فرخ النقدي بالطير «20» بزمن 18,349 ثانية، يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «بي 3»، وثالثاً فهد محمد المنصوري بالطير «وطن».

وعبر الصقار حميد الطاير عن سعادته بحصد الناموس في بداية بطولة فخر الأجيال وما حققته فئة الملاك بعد عامين من إضافتها على أجندة بطولات فزاع للصيد بالصقور وقال: كنت من ضمن الذين تقدموا بمقترحاتهم لإطلاق هذه الفئة التي تتيح الفرصة أمام الكثيرين لشراء الطير وتدريبه وتكبل الصعاب ومن ثم المشاركة به بصفة شخصية بالرغم من أعمالهم اليومي.

الرمز والطموح عبر سلطان محمد بن مرخان، صقار فريق «أم 7» عن سعادته بحصد أحد شوطي الرمز في منافسات القرموشة، وقال: الفوز بالرمز عنوان الطموح دائماً، وهناك دائماً تطلعات من أجل المنافسة وتحقيق المراكز الأولى، وبشكل عام نجحنا بالفريق من التفوق في هذه الفئة الصعبة للغاية.

وأكد سالم سعيد المهيري صقار فريق اليلايس، أن السعادة مضاعفة بالفوز في شوط قرموشة فرخ الرئيسي، لأن الصقر من الإنتاج المحلي الخاص بالفريق، وهو ما يعتبر أفضل مكافأة لجهود الفريق خلال الفترة الماضي.