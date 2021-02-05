أردوغان ينتقد ماكرون بسبب ليبيا: "يبدو أنه لم يتعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا، كما رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة في إسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي عقب أداء صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان في معرض تعليقه على دعوة ماكرون لسحب تركيا جنودها من ليبيا: "يبدو أنه لم يتعلم هذا الأمر، فتعلمه يتطلب الكثير من الوقت".

كما انتقد أردوغان إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة البوسفور، الأخيرة.

وأضاف أردوغان: "اقول للولايات المتحدة: ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟".

وتشهد تركيا منذ شهر احتجاجات من جانب الطلاب وأعضاء بهيئة التدريس على قيام أردوغان بتعيين شخص مقرب من الحزب الحاكم رئيسا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) في اسطنبول، ويطالبون باستقالته.

وشهدت الاحتجاجات اعتقال طلاب وغيرهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ليلة الأربعاء/الخميس : "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".

وحذر أردوغان مؤخرا من أنه سيقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، واصفا الطلاب المحتجين بأنهم "أعضاء جماعات إرهابية".