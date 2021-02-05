وزيرالتعليم: مصر تبني نظامًا جديدًا في زمن قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تبنت نظامًا جديدًا في التعليم، لاسيما بعدما وُجد أن نظيره القديم يصعب إصلاحه.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي الخامس والعشرون لNile TESOL، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضي.

وأضاف شوقي: قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، والنظام الجديد يأتي انطلاقًا من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشكلات العالم.

وتابع وزير التعليم، أنه تم البدء في بنك المعرفة، ويعد العمود الفقري للتعليم، حيث يضم كما ضخمًا من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ 100 مليون مصري.

وأكد شوقي، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد في زمن قياسي، منوهًا إلى أن تنفيذ أي نظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10 سنوات ولكن نحن نجحنا في بناء المناهج بشكل سريع جدًا.